В Ярославской области наступившая неделя будет жаркой и дождливой

Грозы и дожди ожидаются каждый день Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Наступившая неделя в Ярославской области, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», будет с температурой близкой к климатической норме, но со скоротечными грозами.

- Вторник будет самым теплым днем недели, днем до +28 градусов. Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 мм, что составляется два ведра дождевой воды или почти 1\3 от всей месячной нормы. Пик осадков придется на вторую половину дня, - рассказали специалисты.

15 июня в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +14..16, днем +18..20, ветер юго-западный, умеренный. 16 июня переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12..14, днем +20..22, ветер западный, умеренный. 17 июня переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11..13, днем +19..21, ветер юго-западный, умеренный. 18 июня переменная облачность, небольшой дождь; ночью +9..11, днем +15..17, ветер северо-западный, умеренный. 19 июня переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7..+9, днем +17..19, ветер южный, сильный, порывы до 12 м/с.