Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 марта 2022 5:54

В Ярославле будут судить женщину, которая сбила 76-летнюю пенсионерку

Пострадавшая шла не по пешеходному переходу
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле будут судить 42-летнюю женщину, которая год назад сбила пешехода.

В Ярославле будут судить 42-летнюю женщину, которая год назад сбила пешехода.

Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле будут судить 42-летнюю женщину, которая год назад сбила пешехода.

В Ленинском районе 25 марта прошлого года на пересечении улиц Чехова и Чкалова обвиняемая на «Шкоде» проворачивала и сбила 76-летнюю пенсионерку, которая решила идти не по специальной дорожной разметке, а рядом с ней.

В результате женщине-пешеходу по неосторожности были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас расследование завершилось, уголовное дело направлено в суд.