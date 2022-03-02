В Ярославле будут судить женщину, которая сбила 76-летнюю пенсионерку

В Ярославле будут судить 42-летнюю женщину, которая год назад сбила пешехода. Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле будут судить 42-летнюю женщину, которая год назад сбила пешехода.

В Ленинском районе 25 марта прошлого года на пересечении улиц Чехова и Чкалова обвиняемая на «Шкоде» проворачивала и сбила 76-летнюю пенсионерку, которая решила идти не по специальной дорожной разметке, а рядом с ней.

В результате женщине-пешеходу по неосторожности были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас расследование завершилось, уголовное дело направлено в суд.