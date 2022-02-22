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Происшествия22 февраля 2022 13:13

Житель Ярославля подозревается в убийстве своего соседа

Мужчина умер от многочисленных ножевых ранений
Анастасия Голубева
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Житель Ярославля подозревается в убийстве своего соседа

Житель Ярославля подозревается в убийстве своего соседа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 58-летний местный житель подозревается в убийстве собственного соседа.

По данным следствия, вчера утром, 21 февраля, в одном из домов по улице Строителей города Ярославля между мужчинами, которые были соседями по квартире, завязалась ссора.

Словами конфликт разрешить, к сожалению, не получилось. Подозреваемый множество раз ударил потерпевшего ножом по голове и телу. Мужчина умер от этих ранений почти сразу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.