Житель Ярославля подозревается в убийстве своего соседа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 58-летний местный житель подозревается в убийстве собственного соседа.

По данным следствия, вчера утром, 21 февраля, в одном из домов по улице Строителей города Ярославля между мужчинами, которые были соседями по квартире, завязалась ссора.

Словами конфликт разрешить, к сожалению, не получилось. Подозреваемый множество раз ударил потерпевшего ножом по голове и телу. Мужчина умер от этих ранений почти сразу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.