Сотрудники полиции изъяли у жителя Гаврилов-Ямского района самодельное огнестрельное оружие

Сотрудники полиции изъяли оружие Фото: Ксения Высотина

В Ярославской области проводится операция «Арсенал», цель которой не допустить преступлений с незаконным оборотом оружия, взрывчатых устройств и тому подобное.

Сотрудники полиции в доме одного из сельских поселений Гаврилов-Ямского района нашли и изъяли у 52-летнего мужчины самодельное нарезное огнестрельное оружие. Он утверждает, что купил оружие у неизвестного.

- Полицией по Гаврилов-Ямскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.