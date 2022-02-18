В Ярославле в 2022 году отремонтируют меньше дорог, чем планировали

В Ярославле сократили количество дорог, которые будут ремонтировать в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью прошлого года мэрия Ярославля опубликовала список дорог города, которые будут отремонтированы в 2022 году по программе «Безопасные качественные дороги». Однако спустя два месяца этот перечень был серьезно сокращен. Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства, увеличилась стоимость ремонта объектов и мэрия не смогла уложиться в лимит финансирования.

Из первоначального списка убрали восемь улиц:

- Мышкинский проезд,

- Школьный проезд,

- улицу Пригородную,

- улицу 5-ю Вокзальную,

- улицу 3-ю Новодуховскую,

- улицу Врачебную,

- улицу Парниковую,

- улицу Кирпичную.