В Ярославле в 2022 году отремонтируют меньше дорог, чем планировали

В Ярославле сократили количество дорог, которые будут ремонтировать в 2022 году
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Осенью прошлого года мэрия Ярославля опубликовала список дорог города, которые будут отремонтированы в 2022 году по программе «Безопасные качественные дороги». Однако спустя два месяца этот перечень был серьезно сокращен. Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства, увеличилась стоимость ремонта объектов и мэрия не смогла уложиться в лимит финансирования.
Из первоначального списка убрали восемь улиц:
- Мышкинский проезд,
- Школьный проезд,
- улицу Пригородную,
- улицу 5-ю Вокзальную,
- улицу 3-ю Новодуховскую,
- улицу Врачебную,
- улицу Парниковую,
- улицу Кирпичную.