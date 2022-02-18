Михаил Евраев: «Финансирование культуры увеличено в три раза и составит более полумиллиарда рублей»

«Финансирование Ярославской области по нацпроекту «Культура» в этом году увеличено практически в три раза и составит более 500 млн рублей. На эти средства будут проведены ремонты в учреждениях культуры и закуплено необходимое оборудование. Также начнётся строительство новых объектов», – отчитался Михаил Евраев.

Глава области пояснил, что администрация региона сделает все необходимое, для создания такого культурного пространства, где жителям будет интересно и комфортно. А найти себе интересное занятие для развития своих талантов можно будет даже в самых отдаленных территориях области. Михаил Евраев также выразил надежду, что обновленные учреждения культуры будут максимально востребованы, в том числе и у молодежи.

«В 2022 году начнется ремонт здания Ярославского театра юного зрителя стоимостью более 226 млн рублей и театра кукол. Запланирован ремонт семи культурно-досуговых учреждений в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском, Брейтовском районах, четырех детских школ искусств в Пошехонье, Первомайском, Любимском и Ростовском районах, а также пяти муниципальных библиотек в Гаврилов-Яме, Ростове, Данилове, Тутаеве и Мышкине», – заострил внимание на конкретных объектах Михаил Евраев.

Далее руководитель региона перечислил еще несколько проектов, которые будут реализованы в ближайшее время - три модельные библиотеки и два виртуальных концертных зала. Строительство Дома культуры в селе Вякирево Угличского района – для этого выделены более 50 млн рублей и Центра культурного развития в Данилове – на это объект будут направлены 44,5 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году для проведения кинопоказов, культурно-массовых мероприятий, выступлений музыкальных коллективов и театральных артистов будут приобретены передвижные культурные центры – автоклубы. Они станут обслуживать сельское население в Переславле-Залесском, Ростовском и Ярославском муниципальных районах.

В Ярославской области сконцентрировано огромное культурное наследие – памятники археологии, зодчества и архитектуры. К сожалению, многие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Мы провели встречу в Министерстве культуры РФ, где обсудили проблемы сохранения памятников культуры и наметили план совместных действий», – сказал Михаил Евраев.

Одним из конкретных проектов, к реализации которого планируется приступить в ближайшее время – организация первого музея федерального значения в регионе. Задумка будет реализована совместно с Русским музеем.