В Ярославле на сутки запретят движение на привокзальной площади Ярославль-Главный

Ограничение будет действовать сутки - до семи вечера 16 февраля. Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля сообщила, что, сегодня, 15 февраля в 19 часов в городе запретят движение транспорта на привокзальной площади Ярославль-Главный. Ограничение будет действовать сутки - до семи вечера 16 февраля.

- В рамках содержания улично-дорожной сети парковки на площади Ярославль-Главный вводится временный запрет движения транспортных средств, - пояснили в организации.

Также мэрия попросила водителей быть внимательными и напомнила о правилах дорожного движения.