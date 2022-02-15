Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 11:39

В Ярославле на сутки запретят движение на привокзальной площади Ярославль-Главный

В мэрии рассказали почему
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничение будет действовать сутки - до семи вечера 16 февраля.

Ограничение будет действовать сутки - до семи вечера 16 февраля.

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля сообщила, что, сегодня, 15 февраля в 19 часов в городе запретят движение транспорта на привокзальной площади Ярославль-Главный. Ограничение будет действовать сутки - до семи вечера 16 февраля.

- В рамках содержания улично-дорожной сети парковки на площади Ярославль-Главный вводится временный запрет движения транспортных средств, - пояснили в организации.

Также мэрия попросила водителей быть внимательными и напомнила о правилах дорожного движения.