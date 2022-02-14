В ярославском торговом центре "Аура" эвакуировали посетителей

Поступило сообщение о якобы существующей угрозе. Фото: группа "Типичный Ярославль"

В Ярославле 14 февраля около 19:00 вечера прошла эвакуация в торговом центре "Аура". Посетителей срочно вывели на улицу, одна из версий случившегося была пожар. В полиции опровергли эту информацию и рассказали подробности произошедшего.

- Поступило сообщение о якобы существующей угрозе в торговом центре . В результате проведенной проверки информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Жизни и здоровью ярославцев ничего не угрожает.