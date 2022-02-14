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Общество14 февраля 2022 15:58

В Ярославле осудили мужчину, который приставал к ребенку в автобусе

Речь идет о случае домогательства весной 2021 года
Влада Красоткина
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Приговор в законную силу не вступил.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дзержинский районный суд признал виновным пожилого ярославца в сексуальных домогательствах в отношении маленькой девочки.

- Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

На данный момент приговор в законную силу не вступил. Преступление было совершено в апреле 2021 года. Малышка ехала из школы в автобусе, когда к ней подсел подозрительный мужчина.