В Ярославль пришла новая техника для уборки города

Ярославль завален снегом, а мэр города рассказывает о поступлении новой техники. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославль поступила новая уборочная техника, сообщил на своей странице ВКонтакте мэр города Владимир Волков. Он пообещал, что в ближайшее время на улицы выйдут грейдеры, лаповые и фронтальные погрузчики, а также прицепные установки: пескоразбрасыватель и поливочные бочки.

- Суммарно это 31 единица техники, большая часть которой может использоваться круглогодично, - написал градоначальник. - В ближайшее время ожидаем поставку еще семи МТЗ-320, шести МТЗ-82.1, одного пескоразбрасывателя ПРК, а также 20 универсальных двухосных коммунально-дорожных машин.

По словам мэра, новая техника поможет добиться эффективных и оперативных результатов при уборке города.

В конце осени и в начале зимы мэрия Ярославля уже рапортовала о поступлении машин для уборки улично-дорожной сети. Но количество, к сожалению, не переросло в качество. Ярославцы жалуются на неубранные дороги и тротуары. В городе творится самый настоящий снежный кошмар.