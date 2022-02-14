В Ярославле 17 марта пройдет музыкальный фестиваль Игоря Бутмана Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле 17 марта состоится XXII фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза». Это одно из самых крупных музыкальных мероприятий страны. В этом году фестиваль посвящен 100-летию джаза в России.

– У ярославского джаза давние и глубокие традиции. На сценах нашего региона выступают созвездия потрясающих музыкантов из разных уголков России и других стран. Очень почетно, что в год 100-летия джаза в России мы становимся одной из крупнейших фестивальных площадок, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Помимо Ярославля, концерты в рамках фестиваля пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Красноярске.