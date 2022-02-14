В Ярославле пройдет традиционный конкурс масленичных кукол

Выставка стартует 24 февраля Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 28 февраля по 6 марта пройдет празднование Масленицы. Конкурс масленичных кукол «Краса Масленица-2022», который уже стал традиционным, также состоится.

— Тема конкурса в этом году — традиционный русский народный костюм. Авторы смогут самостоятельно выбрать в костюм какого региона России одеть куклу. Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения, — сообщила начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова. — Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами.

Выставка кукол будет организована в парке на Даманском острове. Все желающие смогут посмотреть ее с 24 февраля по 9 марта.