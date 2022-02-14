В Рыбинске открыли бесплатную продленку для младшеклассников «Пока мама на работе»

В Рыбинске для учеников 2-5 классов открыли бесплатный курс «Пока мама на работе». Организатор проекта – Центральная детская библиотека, сотрудники «Радуги» и будут организовывать детям досуг.

- Специалисты помогут детям провести время с пользой и интересом. Каждый день ребят ждет что-то новое: чтение книг, мастер-классы, игры. Творческие задания мы сочетаем с выполнением домашних заданий к школе, - рассказали в библиотеке.

С ребятами будут заниматься с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00.

Записаться на продленку и получить информацию о ней можно по телефону 8(4855)23-19-57 или в группе Центральной детской библиотеки ВКонтакте.