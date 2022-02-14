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Здоровье14 февраля 2022 8:12

В Ярославле за неделю развернули еще 160 коек для COVID-больных

Из 2723 коек свободны только 373
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области развернуты 2723 койки для больных с коронавирусом. Изображение: департамент здравоохранения и фармации ЯО

В Ярославской области развернуты 2723 койки для больных с коронавирусом. Изображение: департамент здравоохранения и фармации ЯО

В Ярославской области ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Рекорд по числу суточных заражений фиксируется ежедневно, растет и количество госпитализаций.

За неделю развернуты 160 дополнительных COVID-коек. Как сообщает департамент здравоохранения и фармации области, на данный момент их 2723. Заняты – 2350.

С пациентами, зараженными коронавирусом, работают 24 клиники региона: шесть в Ярославле, четыре в Рыбинске, остальные – в районах.