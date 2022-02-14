Сугробы будут таять на глазах: в Ярославскую область придут дожди и тепло

Русская зима в Центральной России сдает свои позиции Фото: Иван МАКЕЕВ

Русская зима в Центральной России сдает свои позиции. Невероятно теплый февраль, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», станет еще теплее, показатели приблизятся к рекордным.

Сегодня, 14 февраля, ожидается небольшой снег, 0…-2, ночью похолодает до -3.

Во вторник, 15 февраля, ночью и днем 0…-2, на дорогах гололедица.

16 февраля, в среду, ожидается переменная облачность, ночью -4…-6, днем 0…-2, ветер южный.

17 февраля, на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. По прогнозам синоптиков, день будет ветреный – порывы до 17 метров в секунду. Ночью и днем 0…-2.

В пятницы, 18 февраля, небольшой снег, сильный туман, ночью и днем 0…+2, ветер южный.

19 февраля переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем 0…-2.

Воскресенье, 20 февраля, будет ветреным, порывы до 12 метров в секунду. Снег, туман, ночью и днем -1…+1.

- Сугробы будут таять на глазах, к выходным их высота понизится на четыре сантиметра. В выходные немного посвежеет, но оттепель и вероятность осадков сохранится, - прогнозируют синоптики.