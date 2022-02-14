В Ярославле подрались водитель автобуса и пассажир

В автобусе №62 подрались водитель и пассажир. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Очередная дикая история произошла в ярославском общественном транспорте. 12 февраля в салоне автобуса №62 разодрались водитель и пассажир.

- Подъезжает маршрутка, заходит пассажир, дает денег. Говорит, наличка и карта, раздельно. И водитель начинает его из автобуса выкидывать, началась драка, - рассказывает очевидец.

Конфликт снял один из пассажиров, видео опубликовали в группе «Свободный Ярославль».

- Поручень отпусти, - кричит водитель парню, который наотрез отказывается покидать салон автобуса.

- Ты меня повезешь домой. Я деньги заплатил за проезд. Ты баранку крути, - отвечает молодой человек.

В итоге недолгая словесная перепалка снова заканчивается рукоприкладством. В итоге мужчины вываливаются из открытой двери на улицу, потасовка продолжается уже там.

- Прошло 20 минут, постояли на улице и поговорили между собой. Водитель сел в автобус и начал уезжать. Пассажир начала перегораживать ему дорогу, после он снова поехал. Пассажир схватился за открытую дверь и повиснул на ней, а водитель поехал дальше. Парень, державшись за дверь, проехал остановку от «Магнита Семейного» до «Ленты», а затем водитель переехал колесом ему руку и скрылся, - написал свидетель конфликта.

В комментариях ярославцев возмутил не столько сама драка между двумя мужчинами, сколько то, что никто из пассажиров не попытался вмешаться и утихомирить людей. Кстати, по словам жительницы Ярославля Елены, водитель автобуса №62 тихим нравом не отличается.

- Ездила с ним два раза. Он психованный. На пустом месте начинает повышать голос, с ним лучше не связываться. И ездит очень не аккуратно, двери может не закрыть, - пишет в комментариях ярославна.