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Происшествия13 февраля 2022 11:35

Житель Рыбинска украл из магазина 23 пары женских колготок

Мужчина планировал их продать
Анастасия Голубева
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Житель Рыбинска украл из магазина 23 пары женских колготок

Житель Рыбинска украл из магазина 23 пары женских колготок

Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что из магазина в микрорайоне Скоморохова гора украли товар. Неизвестный похитил 23 пары женских колготок на 3 300 рублей.

Сотрудники полиции установили личность вора. Им оказался 55-летний неработающий и ранее привлекавшийся в уголовной ответственности житель Рыбинска. Все колготки у него изъяли.

- Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что похищенный товар планировал продать. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.