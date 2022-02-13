Житель Рыбинска украл из магазина 23 пары женских колготок Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что из магазина в микрорайоне Скоморохова гора украли товар. Неизвестный похитил 23 пары женских колготок на 3 300 рублей.

Сотрудники полиции установили личность вора. Им оказался 55-летний неработающий и ранее привлекавшийся в уголовной ответственности житель Рыбинска. Все колготки у него изъяли.

- Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что похищенный товар планировал продать. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.