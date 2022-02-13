В Ярославле продолжают искать 20-летнюю девушку. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославле ищут 20-летнюю Олесю Южакову. С 9 февраля, то есть уже четыре дня, о ней ничего неизвестно.

Приметы Олеси: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

Олеся была одета: черная куртка, синие или черные джинсы и бежевые кроссовки.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - отметили сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» Ярославской области.