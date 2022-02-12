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Спорт12 февраля 2022 14:39

Ярославский хоккеист получил травму во время матча с Данией на Олимпиаде

Артур Каюмов покинул игру в первом периоде
Полина Вачнадзе
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Артур Каюмов получил травму в матче с Данией. ФОТО: ХК "Локомотив"

Артур Каюмов получил травму в матче с Данией. ФОТО: ХК "Локомотив"

Сборная России по хоккею одержала вторую победу в групповом этапе Олимпиады. Сборная Дании уступила россиянам со счетом 0:2.

К сожалению, не обошлось без травм. В середине первого периода ярославец Артур Каюмов во время столкновения получил травму руки и ушел в раздевалку. В игре в этот день он больше не участвовал.

Другой игрок из ярославского "Локомотива" Александр Елесин отыграл почти 16 минут и заработал показатель полезности "+2".