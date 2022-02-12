Серебряный призер Олимпийских игр получила квартиру в Ярославле

Анастасии Галашиной вручили ключи от квартиры во Фрунзенском районе Ярославля Фото: Правительство Ярославской области

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анастасия Галашина получила ключи от новой квартиры в Ярославле. Жилье находится во Фрунзенском районе, который сейчас активно развивается: здесь строят детские сады, школы и спортивные объекты.

– Мне очень приятно, что у нас ценят труд спортсменов. О таком подарке, правда, я даже не мечтала, – сказала Анастасия. – Конечно, про ремонт и переезд пока думать рано. 15 февраля уезжаю на очередные сборы на базу, где тренируется сборная России. 26 февраля Кубок мира, потом чемпионат Европы и мира. Домой смогу приезжать только на 2-3 дня. Сейчас все силы направлены на подготовку.

На зимней Олимпиаде ярославцам снова есть, за кого болеть. Наш регион на Играх представляют 11 спортсменов.