Опубликовали предварительный перечень ярославских дорог, которые будут ремонтировать в 2023 году

Планируют отремонтировать около 200 километров региональных трасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительный список дорог, которые планируют отремонтировать в Ярославской области в этом году, обсудили на встрече с общественниками. Перечень составлен с учетом мнения жителей региона, в него вошли самые проблемные и востребованные дороги.

- В общей сложности планируем отремонтировать не менее 200 километров региональных трасс, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Собираются примести в порядок дорогу Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец до границы с Вологодской областью и Данилов – Пошехонье. Предусмотрено продолжение работ на дорогах Углич – Некоуз – Брейтово, Ярославль – Любим, Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, Кормилицино – Курба, а также Рыбинск – Арефино, Киндяки – станция Лом – Большое Село.

По просьбам жителей Ярославского района приведут в порядок дороги Дубки – Зиновское – Никульское, Григорьевское – аэропорт и Панино – Микляиха.

В Первомайском районе капитально отремонтируют дорогу Шолошово – Скалино.

Долгожданный ремонт будет проведен на дороге, ведущей в сторону Варегова. Проблемные участки дорог Туношна – Бурмакино, Говырино – Дмитриевское – Нагорье, Шебунино – Красный Профинтерн также включены в списки.