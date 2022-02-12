В Ярославле открылся благотворительный склад

В Ярославле на Резинотехнике открылся благотворительный склад "Люди - людям: Хочу помочь!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на Резинотехнике открылся благотворительный склад "Люди - людям: Хочу помочь!". Он находится на улице Спартаковской, 23 (вход с торца).

- Наконец, будет куда отдать ненужные вещи на Резинотехнике! Принимаем взрослые и детские вещи, предметы быта, игрушки. Все должно быть чистым, без запаха, - сообщила на своей странице ВКонтакте куратор склада Евгения Метелина.

Организатор - "Добровольцы Ярославии". В воскресенье, 13 февраля, с 11:00 до 14:00 все желающие могут принести ненужные им вещи. Выдавать их нуждающимся начнут с 20 февраля, чтобы получить помощь, нужно записаться по телефону 8-902-330-66-60.

- Приглашаем волонтеров, которые могут помочь с разбором и выдачей вещей. Также будем рады принять мебель для благоустройства склада - письменный стол, стул, стеллажи и коробки, как пластиковые, так и картонные, - пишет Евгения.