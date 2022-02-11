В Ярославле злоумышленник-мебельщик обманул людей на 100 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле 50-летний местный житель обвиняется в мошенничестве.

Мужчина с ноября 2019 года по октябрь 2020, являясь предпринимателем, брал заказы на перетяжку мебели, хотя сразу понимал, что ни один из этих заказов он не выполнит. Злоумышленник использовал свои доверительные отношения с деловыми партнерами и обманывал людей, которые переводили предоплату за работу, но ничего не получили взамен.

Помимо этого, карта самого мошенника была заблокирована из-за долгов, поэтому для очередной «операции» он использовал счета третьих лиц.

- Обвинение предъявлено по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», и по четырем эпизодам преступления, предусмотренного статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Общий ущерб составил 110 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб потерпевшим, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.