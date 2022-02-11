Житель Ярославского района избил свою знакомую, которая позже умерла в больнице

Мужчина признался в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Ярославского района обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В июле прошлого года мужчина вместе со своей знакомой выпивали дома. Вдруг между ними началась ссора, и обвиняемый избил женщину, причинив ей серьезную травму голову. Месяц потерпевшая пролежала в больнице, но, к сожалению, скончалась в ней.

- Обвиняемый вину признал в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ярославский районный суд, - рассказали в прокуратуре региона.

По указанной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.