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Происшествия11 февраля 2022 14:10

Житель Ярославского района избил свою знакомую, которая позже умерла в больнице

Они вместе выпивали
Анастасия Голубева
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Мужчина признался в содеянном

Мужчина признался в содеянном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Ярославского района обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В июле прошлого года мужчина вместе со своей знакомой выпивали дома. Вдруг между ними началась ссора, и обвиняемый избил женщину, причинив ей серьезную травму голову. Месяц потерпевшая пролежала в больнице, но, к сожалению, скончалась в ней.

- Обвиняемый вину признал в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ярославский районный суд, - рассказали в прокуратуре региона.

По указанной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.