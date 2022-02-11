В Рыбинске скоро начнутся противопаводковые мероприятия

Коммунальные службы готовятся к интенсивной работе Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске коммунальные службы готовятся к противопаводковым мероприятиям. Им нужно почистить от снега ливневые решетки, прибордюрные и сточные канавы – это около ста труб и полторы тысячи дождеприемных колодцев.

— Сейчас наша основная задача подготовить городскую систему к пропуску талых вод. Соответственно в течение марта в городе должны быть очищены все решетки на дождеприемных колодцах, прочищена сама канализационная сеть. Подготовим шибера, которые перекрывают и ограничивают поступление талых вод с полей на Окружную дорогу, чтобы избежать подтоплений, — рассказала и.о. главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

Специалисты департамента охраны окружающей среды следят за уровнем воды в водохранилищах региона. Пока этот уровень в норме и не вызывает опасений.