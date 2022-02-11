Сотрудник станции скорой помощи из Ярославля покорил Эльбрус

Михаил Селивончик на Эльбрусе. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Сегодня, 11 февраля, главный инженер станции скорой помощи Михаил Селивончик из Ярославля поднялся на Эльбрус. Он покоряется Михаилу уже во второй раз. Сотрудник «скорой» занимается этим хобби больше 10 лет.

- Прямо сейчас с высоты 3500 метров над уровнем моря он передает привет землякам и желает всем здоровья! На вершине самой высокой горы Европы Михаил установил флаг родной станции, - рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.