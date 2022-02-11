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Общество11 февраля 2022 12:04

В Ярославле в рейс вышли автобусы с техническими неисправностями

Какие еще нарушения были выявлены во время рейда
Полина Вачнадзе
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У некоторых автобусов обнаружены технические неисправности, некоторые не прошли технический осмотр

У некоторых автобусов обнаружены технические неисправности, некоторые не прошли технический осмотр

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошел рейд, во время которого проверили соблюдение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте.

- У некоторых автобусов обнаружены технические неисправности, некоторые не прошли технический осмотр. По отношению к водителям и должностным лицам, ответственным за выпуск транспортных средств на линию, составлены административные материалы, - сказал старший государственный инспектор отделения технического надзора по пропаганде ПДД УГИБДД УМВД России по Ярославской области Артем Демидов.

Помимо этого, во время рейды проверяли, имеются ли путевые документы, контрольно-кассовые аппараты, билеты, соблюдаю ли водители расписание и масочный режим. В итоге было выявлено более 10 нарушений.

Жалобы на работу общественного транспорта от ярославцев в социальных сетях появляются регулярно. Самая распространенная – несоблюдение расписания движения. Нередко отмечают пассажиры и хамство водителей. Да и техническими неисправностями автобусов горожан теперь не удивишь: в январе КП-Ярославль писала о том, что в рейс вышел автобус с разбитым стеклом.