На уборку Ярославля от снега вышла новая техника

Ярославля чистят от снега Фото: Мэрия Ярославля

На уборку Ярославля, засыпанного снега, вышла новая техника: три грейдера и три лаповых погрузчика. Они убирают залежи снега с остановок общественного транспорта и обочин.

На прошлой неделе в распоряжение «Горзеленхозстроя» поступили девять мини-погрузчиков, в ближайшее время они также выйдут на улицы города. А чистить заваленные снежной кашей тротуары, на которые жалуются ярославцы, будут пять небольших тракторов, которые вот-вот придут в дорожную компанию.