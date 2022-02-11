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Общество11 февраля 2022 11:32

На уборку Ярославля от снега вышла новая техника

Работать начали три грейдера и три лаповых погрузчика
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ярославля чистят от снега

Ярославля чистят от снега

Фото: Мэрия Ярославля

На уборку Ярославля, засыпанного снега, вышла новая техника: три грейдера и три лаповых погрузчика. Они убирают залежи снега с остановок общественного транспорта и обочин.

На прошлой неделе в распоряжение «Горзеленхозстроя» поступили девять мини-погрузчиков, в ближайшее время они также выйдут на улицы города. А чистить заваленные снежной кашей тротуары, на которые жалуются ярославцы, будут пять небольших тракторов, которые вот-вот придут в дорожную компанию.