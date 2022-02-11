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Происшествия11 февраля 2022 9:04

Не укради: в Ростовском районе девушка похитила смартфон прихожанки во время церковной службы

Подозреваемая была задержана практически сразу
Полина Вачнадзе
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У прихожанки ростовского храма смартфон украли прямо во время богослужения

У прихожанки ростовского храма смартфон украли прямо во время богослужения

Фото: Полина Вачнадзе

В одной из церквей Ростовского района кража произошла прямо во время богослужения. Прихожанка оставила свою сумку без присмотра, а потом обнаружила, что из нее пропал смартфон, стоимостью около 15 тысяч рублей.

- По горячим следам установлена подозреваемая – 20-летняя девушка, у которой изъяли похищенный телефон, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».