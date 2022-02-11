Не укради: в Ростовском районе девушка похитила смартфон прихожанки во время церковной службы

У прихожанки ростовского храма смартфон украли прямо во время богослужения Фото: Полина Вачнадзе

В одной из церквей Ростовского района кража произошла прямо во время богослужения. Прихожанка оставила свою сумку без присмотра, а потом обнаружила, что из нее пропал смартфон, стоимостью около 15 тысяч рублей.

- По горячим следам установлена подозреваемая – 20-летняя девушка, у которой изъяли похищенный телефон, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».