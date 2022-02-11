Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области десять нелегальных оружейников

В Ярославской области задержаны 10 человек, которые нелегально занимались оружием Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ РФ вместе с полицией и Росгвардией провели операции в 20 регионах страны, в том числе и в Ярославской области. Силовиками пресечена преступная деятельность 87 человек, которые в подпольных мастерских гражданское оружие переделывали в боевое или восстанавливали его боевые свойства, а потом сбывали.

Спецоперации прошли в Москве и Московской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии, Якутии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

- В Ярославской области были задержаны 10 человек. Изъято 22 единицы оружия, три килограмма пороха и семь приборов для бесшумной стрельбы, - уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как сообщает ФСБ России, в целом во время операции в 20 регионах изъяты 274 единицы огнестрельного оружия: четыре пулемета, 18 автоматов, шесть пистолетов-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, свыше 17 килограммов взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат, более 27 000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.