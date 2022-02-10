Михаил Евраев: «Проблемы с интернет-связью в отдалённых населённых пунктах Ярославской области будут решены»

Михаил Евраев проинспектировал Первомайскую улицу районного центра. С наступлением тёплого времени года её заасфальтируют, обустроят парковочные места и пешеходные дорожки, а также смонтируют освещение и поставят скамейки. Кроме этого на Первомайской установят детскую площадку.

Местные жители принимают активное участив формировании проекта «Наши дворы». В ходе реализации программы в Пошехонском районе появятся семь новых детских игровых комплексов и будут благоустроены два двора. Гостем одной из этих дворовых территорий сегодня стал Михаил Евраев.

Во время разговора с врио губернатора местная жительница Светлана Шабурина попросила организовать остановку для школьного автобуса рядом с её домом. Сейчас до ближайшего остановочного пункта более двух километров. В непогоду и тёмное время суток восьмерым детям, которые живут в доме, и сопровождающим их взрослым добираться до остановки очень некомфортно.

– Автобус выезжает с остановки в 7.15 и проезжает мимо нашего дома, а нам еще дойти нужно. И еще малышей в сад отвести, – обратилась Светлана Шабурина к руководителю региона .

Михаил Евраев поручил главе района проработать этот вопрос совместно с ГИБДД и решить проблему.

В ходе рабочей поездки глава области оценил качество выполнения работ по благоустройству площади Свободы и исторической части райцентра. Проект победил во Всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Его проводит министерство строительства России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе обустройства площади и прилегающей территории построят игровые площадки, организуют пешеходные зоны и высадят деревья. Также здесь появится амфитеатр для проведения уличных концертов и театральных постановок. Однако выполнение работ затягивается. Подрядчик не выдержал установленные контрактом сроки работ и внесён в реестр недобросовестных поставщиков. Тем не менее работы на объекте будут завершены.

– Мы организуем жесткий мониторинг ситуации, чтобы работы были завершены. То, что было запланировано контрактом, должно быть сделано. Об увеличении финансирования речи быть не может, – прокомментировал Михаил Евраев создавшуюся ситуацию.

Во время встречи Михаила Евраева с коллективом районной газеты «Сельская новь» журналисты подняли тему доступности интернета. Устойчивый сигнал имеют далеко не все населенные пункты района.

– Это проблема не только Пошехонского района. Сегодня было дано поручение ко вторнику сделать карту потребностей по Ярославской области департаменту информатизации и связи. Далее проведем переговоры с представителями операторов связи, представленных у нас в регионе, чтобы наметить планы по развитию сети и ускорить их выполнение, – гарантировал решение проблемы Михаил Евраев.