Сотни ярославцев простояли в огромной очереди к врачу с раннего утра

Пациенты стоят в очереди с 8 утра. Фото: группы "Ярославль Live"// "Жесть Ярославль"

Очереди в больницах Ярославля продолжают расти. На этот раз жители сообщили, что в поликлинике №2 на улице Труфанова закрыть больничный собрались 200 пациентов. По этому запросу в учреждении работал лишь один кабинет №8.

- Я стою с 8 утра, кто-то с 6 утра занимал, - рассказывают жители в группе "Ярославль Live".

Эти слова звучат, как приговор - не так должны оказывать ярославцам медицинскую помощь. За потраченные нервы и время руководство поликлиники выразило извинения.

- Прежде всего просим пациентов принять наши извинения. Причина произошедшего - сверхнагрузка на медицинских работников. Сегодня мы организовали дистанционно-консультативный центр для первичной консультации и дистанционного оформления ЭЛН. Закрытие ЭЛН также возможно дистанционно, электронный адрес почты для заявки на дистанционное закрытие (если вас не ведут с самого начала заболевания врачи дистанционным способом) мы также в ближайший час разместим на нашем сайте, - сообщил заместитель главного врача по КЭР Е.О Литвиненко.