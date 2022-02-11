Жители Ярославской области смогут получить больничный лист дистанционно Фото: Правительство Ярославской области

Теперь жители Ярославской области могут открыть и закрыть свой больничный в дистанционном режиме. Оформлением документа будут заниматься сотрудники специально созданных центров в поликлиниках. При симптомах ОРВИ, внебольничной пневмонии, гриппа, подозрении на COVID-19 или лабораторно подтвержденном ковиде пациент звонит в медицинскую организацию по месту жительства с последующей адресацией в этот центр.

– Оператор дистанционно-консультативного центра путем анкетирования собирает анамнез заболевшего и принимает решение о возможности открытия дистанционного листа нетрудоспособности, – пояснила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Морозова. – Главные условия получения новой услуги: возраст от 18 до 65 лет, легкое течение заболевания, температура тела не выше 38 градусов в течение не более трех дней, отсутствие тяжелых хронических заболеваний. При малейших подозрениях медика на осложнение болезни на дом к пациенту будет направлен врач.

Если человек болеет в легкой форме, то больничный оформляется на неделю, медик из центра назначает ему лекарства и тест на коронавирус. В случае затяжной болезни, ярославец должен будет придти на обычный прием в поликлинику ко врачу.

Закрыть больничный дистанционно можно только в том случае, если пациент чувствует себя хорошо, у него нормальная температура и сатурация кислорода не ниже 96%.