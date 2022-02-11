В Рыбинске «омикроном» начали болеть годовалые дети Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске число детей, заболевших штаммом «омикрон», растет с каждым днем. Сначала вирус распространялся на подростков старше 12 лет, но сейчас он дошел до самых малышей, которым всего год.

— С началом новой волны в Рыбинске явно просматривалась картина роста заболеваемости среди подростков старше 12 лет. Но в течение последней недели возраст поменялся, мы фиксируем коронавирус у детей первого года жизни. Болеют малыши, как при ОРВИ. В абсолютном большинстве они проходят лечение дома. Детей, кому требуется госпитализация, доставляют в инфекционную больницу, — рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

Взрослые люди также продолжают болеть коронавирусом, в городе заполнены все 480 коек. Однако теперь выписка пациентов немного упростилась.

— Теперь выписка с больничного производится без отрицательного ПЦР-теста. Чтобы человек вышел на работу, нет необходимости дожидаться отрицательного результата. При условии, конечно, если переболевший чувствует себя удовлетворительно, — пояснил Константин Ветров.