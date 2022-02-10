Ярославец насильно удерживал двух школьниц

"Хулигану" грозит в наказание штраф до тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток. Фото: группа "Подслушано Переславль-Залесский"

Жительница Переславля-Залесского Ярославской области рассказала ужасающую историю про то, как неизвестный мужчина в неадекватном состоянии удерживал ее 14-летнюю дочь с подружкой.

- Человек преследовал, а затем напал и удерживал мою 14-летнюю дочь и ее подругу в районе улицы Берендеевская. Это произошло в светлое время суток. Хорошо, что я была рядом и по звонку успела приехать, а то неизвестно, чтобы могло произойти. Человек был неадекватен, очень напугал девочек. Не понятно, что он вообще хотел, - рассказывает мама пострадавшего ребенка в социальных сетях.

Известно, что женщина написала на нападавшего заявление в полицию. В ведомстве рассказали, что против мужчины составили административный протокол.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - за появление в общественном месте в состоянии опьянения привлечен к административной ответственности.

Сотрудниками полиции был задержан местный житель, доставлен в ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский для проверки..

"Хулигану" грозит в наказание штраф до тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток.