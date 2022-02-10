Ярославские следователи предупредили об уголовной ответственности за не чищеные от снега и льда крыши

Региональное следственное управление СКР еще раз напоминает об ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Рада Шпилевая

Коммунальщики Ярославской области получили предупреждение и от врио губернатора региона и от следственного комитета – все крыши необходимо очистить от снега и льда в самое ближайшее время.

Несмотря на многочисленные жалобы ярославцев, этот вопрос безопасности всерьез подняли только сейчас, после ЧП в Заволжском районе. 9 февраля, на 90-летнюю женщину с крыши пятиэтажки упала ледяная глыба. К счастью, пенсионерка выжила, медики уже отпустили ее домой.

Странно (и удивительно), что подобных несчастных случаев в эту зиму еще не так много. И, казалось бы, что после вчерашнего инцидента на Среднем поселке ответственные за надлежащее состояние крыш должны взяться за работу, но нет, особой активности и движения на зданиях Ярославля не наблюдается.

Тем временем, региональное следственное управление СКР еще раз напоминает об ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Не выполнение коммунальщиками своих обязанностей может стать причиной возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ, которая предусматривает в том числе и лишение свободы.

Но и самим ярославцам стоит быть осторожными. Чаще смотрите наверх: если на крыше скопился снег или висят сосульки, лучше обойдите это место стороной. Не подходите близко к стенам домов и не заходите за ограждения.