У жительницы Ярославской области, которая не платила алименты, забрали 4-месячного сына

Старшую дочь женщины суд забрал ранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Коленово Ярославской области у местной жительницы, которая ведет асоциальный образ жизни, судебные приставы забрали 4-месячного сына. После этого, они передали ребенка органам опеки.

Женщину ранее уже лишили родительских прав в отношении старшей дочери и забрали девочку. Мать должна была платить алименты, но вместо этого пряталась от судебных приставов. Ее долги в это время только увеличивались.

Все же, судебные приставы нашли женщину и пришли к ней домой. Маленького мальчика передали органам опеки, сейчас он находится в безопасных условиях.

- В отделение судебных приставов по Ростовскому и Борисоглебскому районам УФССП России по Ярославской области поступил исполнительный документ о передаче органам опеки и попечительства в обеспечительных целях 4-месячного ребенка до принятия решения о лишении матери и отца мальчика родительских прав в отношении него, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Кроме того, в отношении должницы составлен административный протокол. Неуплата алиментов на старшего ребенка обернется для женщины 20 часами обязательных работ.