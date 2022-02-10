Wink покажет историю самого знаменитого шахматного поединка Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10-го февраля зрители смогут посмотреть одну из самых обсуждаемых российских премьер начала года - фильм «Чемпион мира» (6+). В дни, когда весь мир следит за сверхскоростными соревнованиями на зимней Олимпиаде, онлайн-кинотеатр приглашает к экранам поклонников шахмат - спорта, в котором скорость измеряется по-другому, но вкус победы не менее яркий, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

В основу сюжета картины лег знаменитый матч между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и длился три напряженных месяца.

Перед съемками создатели фильма встречались с Карповым: он не только прочитал сценарий, но и пообщался с актером Иваном Янковским, который воплотил образ 27-летнего чемпиона.