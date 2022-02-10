В Тутаевском районе переизбрали главу

Дмитрий Юнусов: «Понимаю, что работы предстоит больше, чем сделано». Фото: Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Накануне депутаты муниципального совета выслушали кандидатов и в ходе открытого голосования выбрали главой Тутаевского района Дмитрия Юнусова. За него проголосовало 12 депутатов, против – 0. Ранее конкурс прошли действующий глава и первый заместитель главы администрации Тутаевского района Светлана Федорова.

На заседании присутствовали заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев, председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, депутаты областной Думы Ольга Хитрова, Алексей Калганов, Юрий Павлов, председатель Общественной палаты Тутаевского района Анатолий Упадышев, представители общественных организаций, жители района.

- Ситуация в Тутаевском районе совершенно иная, чем 5 лет назад. Это результат большой эффективной работы. Администрация Дмитрия Рафаэлевича одна из самых молодых и перспективных в регионе. Сегодня дорогостоящие проекты уже не кажутся нереальными, это уже другой уровень. Здесь уже не боятся брать повышенную ответственность. Поэтому всегда, приятно помогать Тутаевскому району! – прокомментировал Максим Авдеев.

-Я являюсь депутатом от Левобережного сельского поселения Тутаевского района. Нам с Дмитрием Рафаэлевичем удалось успешно реализовать несколько совместных проектов, в ходе которых он зарекомендовал себя человеком слова и дела. Желаю в этом всей команде успехов! – выразил слова напутствия Михаил Боровицкий.

Михаил Боровицкий: «Желаю команде главы – успехов!». Фото: Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области.

- Работы впереди предстоит больше, чем сделано за предыдущие 5 лет. Люди видят положительные результаты нашей работы и требуют сделать еще лучше и значительнее. Благодарю правительство и депутатов за командную работу, жителей района за поддержку, главу региона Михаила Яковлевича Евраева за доверие, - сказал Дмитрий Юнусов.

Напомним, что Дмитрий Юнусов был избран главой района в 2017 году, сроком на пять лет. Окончил ЯрГУ им. П.Г. Демидова.