Ярославна София Валяева завоевала серебро на первенстве России по легкой атлетике

София заняла второе место в беге на дистанцию в 800 метров Фото: Правительство Ярославской области

София Валяева, воспитанница ярославской спортивной школы олимпийского резерва №19, заняла второе место на первенстве России по легкой атлетике. Турнир проходил в Челябинске, на него приехали 600 юниоров и юниорок из 66 регионов страны.

17-летняя София пришла второй в беге на дистанцию в 800 метров. Легкой атлетикой она начала заниматься в 12 лет, сейчас является кандидатом в мастера спорта и неоднократным призером и победителем первенств России.

Впереди у Софии новые соревнования. С 14 по 17 февраля в Санкт-Петербурге пройдет первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, в котором ярославская спортсменка тоже примет участие.