В Ярославском зоопарке из зимней спячки вышли сурки Федор и Федора

Сурок Федор еще не так бодр - он часто потягивается и зевает. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке сурки Федор и Федора вышли из зимней спячки: первой проснулась девочка, за ней и самец. Сейчас зверьки отходят от продолжительного сна и возвращаются к активному образу жизни.

- Федор еще очень медлителен, часто потягивается, зевает и может заснуть прямо на ходу. Но если к нему подходит шустрая Федора, желание поспать у Федора моментально пропадает, - рассказали в сотрудники зоопарка.

Кстати, ярославские сурки проспали свой праздник – День сурка, который за границей отмечают 2 февраля. По поведению животного, вылезающего из своей норы, можно судить, как скоро придет весна. Если зверек показался и снова спрятался, то весна наступит не скоро. Если спокойно вылез, то ждать оттепели осталось недолго.