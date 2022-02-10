Ярославну вынудили продать квартиру, чтобы вернуть долги бывшего сожителя

Схему вымогательства придумала подруга потерпевшей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое жителей Ярославля – 55-летняя женщина и 30-летний мужчина – обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Жертвой их корыстного замысла стала подруга обвиняемой: ее вынудили продать квартиру, чтобы погасить несуществующий долг бывшего сожителя.

47-летняя ярославна обратилась в полицию с заявлением: ей угрожали расправой неизвестные люди, если она не вернет деньги, который взял в долг ее бывший сожитель. Испугавшись, женщина продала свою квартиру и отдала вымогателям 750 тысяч рублей.

- Во время следствия было установлено, что обвиняемая познакомилась с потерпевшей и вошла к ней в доверие. Выяснив, что новая знакомая живет одна, обвиняемая вступила в сговор со своим знакомым. Сначала они звонили и угрожали потерпевшей, потом обвиняемый пришел к потерпевшей домой и угрожал ей уже лично, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подруга, делая вид, что помогает, даже организовала сделку купли-продажи жилья своей подруги.

Свою вину преступная парочка признала и даже частично возместила ущерб. Уголовное дело передано в суд.