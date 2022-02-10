В Большесельском районе Ярославской области зарастают 18 га сельскохозяйственных земель

В январе 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведена внеплановая выездная проверка по исполнению землевладельцем, жителем г. Углич Ярославской области, предписания об устранении выявленного нарушения на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ему на праве собственности, общей площадью 18,8 га, расположенных в Большесельском районе Ярославской области.

Все земельные участки продолжают зарастать как единичными деревьями и кустарниками, так и всплошную сорными растениями. Между древесно-кустарниковой растительностью над снежным покровом на высоту до 1 метра поднимаются высохшие надземные части сорных (бодяк полевой, пижма обыкновенная, лебеда и др.) и несельскохозяйственных травянистых растений. Признаки использования земельных участков в вегетационный период 2021 г., ликвидации зарастания древесной и сорной растительностью не наблюдаются.

В отношении собственника земельных участков составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в мировой суд г. Углича. Выдано повторное предписание.