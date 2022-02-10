Ярославский депутат отказался от работы в транспортной компании

Анатолий Каширин отказался от заманчивого предложения стать заместителем руководителя транспортного предприятия с зарплатой в 50 тысяч рублей. ФОТО: страница Анатолия Каширина, "Фейсбук"

Интересное предложение о сотрудничестве получил депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. Руководитель «Яргорэлектротранса» и ПАТП-1 Сергей Завьялов на комиссии по экономике предложил депутату стать его заместителем по связям с общественностью. Зарплату пообещал до 50 тысяч рублей.

Реакция Анатолия Каширина не заставила себя долго ждать.

- Отвечаю: пока в городе подмосковные жулики, которые оплачивают провокации некоторым известным интернет-порталам, ни один нормальный человек не пойдет к ним на работу, - написал депутат муниципалитета на своей странице в соцсети.