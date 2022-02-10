Стало известно о состоянии ярославской пенсионерки, которой глыба льда пробила голову

Практически все дома Ярославля сейчас выглядят так

90-летняя жительница Ярославля, которой вчера, 9 февраля, пробило голову куском льда с крыши, сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

- К счастью, бабушка сейчас в порядке. Ей оказали первую помощь, провели обследование. Она в удовлетворительном состоянии и отказалась от госпитализации. Врачи разрешили родственникам забрать ее домой, - написал на своей странице ВКонтакте врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Он обратился к подписчикам с просьбой написать в комментариях к посту адреса, где есть реальная угроза из-за накопившегося снега или свисающих сосулек. Также Михаил Евраев распорядился до конца этой недели почистить все крыши, с которых свисает снег и представляет угрозу для людей.

- Это касается управляющих компаний, ТСЖ, организаций всех форм собственности, собственников помещений, в том числе собственников жилья. Штрафовать всех, кто нарушает. Главам поручаю взять на личный контроль этот вопрос. В понедельник на оперативном совещании заслушаю каждого, - написал глава региона.