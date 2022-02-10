В Ярославле отключат воду, свет и отопление

Некоторые отключения продлятся до позднего вечера.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
о Ярославлю 10 февраля пройдут отключения холодной воды, отопления и электричества.
Без холодного водоснабжения будут следующие адреса с 9 утра до 10 вечера:
- улица Угличская № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;
- улица Свободы № 58А;
- улица Лисицына №54/17, 56;
- проспект Толбухина № 37/9.
Бочка с водой будет находиться на улице Угличская №13.
Центральное отопление выключат с 9 до 11 утра на:
- улице Вишняки №34, 36, 38, 32;
- 5-ом Луговом переулке №7, 3, 6.
А без электричества останутся с 9 утра и до 16 вечера:
- проспект Московский №12а,14/16;
- улица М. Пролетарская №19,21;
- переулок М. Московский № 6,8,12/18;
- улица Б.Федоровская №18/12, 22б.
с 08:00 до 17:00
- улица Березовая №1, 3, 5, 2-18, улица Бульварная №52, улица Механическая №23/10, 28/12, 30/1.
с 22:00 до 05:00
- поселок Починки 1-я лин.,1;
- улица Бахвалова №40;
- Ч.с. поселок Починки 1-я линия №1-17, 4-16;
- 6-я линия №3-31, 11а;
- улица Бахвалова №42-76.
с 09:00 до 12:00
- СТ «Рассвет» улица Михайловская;
- Ч.с. улица 1-я Краснохолмская;
- улица Красноармейская;
- улица Михайловская;
- переулок Михайловский;
- переулок 1-й Краснохолмский.
с 09:00 до 13:00
- улица 3-я Продольная № 7;
- Ч.с. переулок 1-й Продольный №4, 6;
- улица 1-я Поперечная №1-37, 2-32;
- улица 3-я Продольная №3-23, 2а, 2б, 4-18;
- переулок Заднепродольный №4, 6;
- улица 2-я Поперечная №3-13, 2-8;
- улица 3-я Поперечная №1, 2, 3, 5;
- улица 2-я Продольная №2-20, 1-19;
- улица 1-я Продольная №4-22а.