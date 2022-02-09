В Ярославле школьник придумал историю с похищением, чтобы привлечь внимание

Никаких действий против воли ребенка никто не совершал. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники ярославской полиции нашли мальчика, который 9 февраля рассказал, что его пыталась похитить неизвестная женщина.

- В присутствии педагогов он рассказал, что историю с женщиной придумал, чтобы привлечь к себе внимание, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Никаких действий против воли ребенка никто не совершал. Эта история оказалась вымыслом, но о любых подобных случаях стоит сообщать полиции, чтобы избежать трагедии. Это можно сделать по телефону "02", с мобильного - " 102".