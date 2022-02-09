Полиция задержала ярославца с 200 граммами наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя, у которого они нашли свертки с порошком.

После такой «находки», была проведена экспертиза, и выяснилось, что порошком оказались более 200 граммов синтетического наркотика. Подозреваемый успел сделать в городе несколько тайников, в которых полиция также нашла запрещенные вещества – 14 граммов.

- По информации, молодой человек работал на интернет-магазин, осуществляющий распространение наркотических средств. Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.