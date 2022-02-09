В Ярославле из-за снега застряла Скорая помощь и перевернулась легковушка

Снежный коллапс в городе не дает передохнуть ни на минуту. Фото: группы "Подслушано в Ярославле"// "Свободный Ярославль"

В Ярославле продолжают происходить зимние дорожные происшествия, которые осложняют будни местных жителей. Так, рано утром 9 февраля около остановки "Улица Белинского" на проезжей части перевернулась легковушка. Ярославцы уверены, что виноваты в этом происшествии снежные дороги, которые управляющие городом не могут своевременно почистить.

- Ехать по Чкалова невозможно от слова совсем! Не чищено, половина оставшейся проезжей части перегорожена припаркованными машинами. Вот и один из результатов "чудесной" уборки города, - возмущается Татьяна П. в группе "Подслушано в Ярославле".

К счастью, пассажирам авто повезло - в аварии никто не пострадал.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Кроме этого, вечером 8 февраля во дворе дома на улице Волгоградская в Дзержинском районе застряла Скорая помощь.

- Утром был трактор, но ничего не произошло. Машина застряла и не может выехать за больными. Что это вообще такое? - комментирует происходящее очевидец ksonedkate в социальных сетях.

Снежный коллапс в городе не дает передохнуть ни на минуту.