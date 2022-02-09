«Ростелеком» и Пенсионный фонд совместно обучают компьютерной грамоте

Программа «Азбука интернета» - это благотворительный проект. Фото: ПАО «Ростелеком»

Проект, направленный на обучение пенсионеров работе на компьютере и в интернете, показал отличные результаты, несмотря на продолжающиеся из-за пандемии ограничения и невозможность проводить очные занятия на значительной части территории страны. В прошлом году курс компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли более 43 тысяч пенсионеров и инвалидов, сообщает пресс-служба оператора.

Так, в Новосибирске в 2021 году «Ростелеком» организовал 12 вебинаров, на которых участникам подробно рассказали о том, как безопасно совершать покупки в интернете, пользоваться порталом госуслуг и другими сервисами.

В Амурской области в рамках проекта «Азбука интернета» была организована встреча слушателей курса с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. Мероприятие прошло в поддержку нового учебного модуля по безопасному поведению в сети.

В региональных подразделениях «Ростелекома» также идет активная работа по обеспечению учебниками библиотек. Это позволит значительно большему количеству пенсионеров освоить начальные компьютерные знания, как самостоятельно, так и с помощью родственников или сотрудников библиотек — старшему поколению по-прежнему удобнее учиться по книгам.